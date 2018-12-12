«Спартак» не подтвердил данные о задержании Жиго

12 Дек. 20:33 2018-12-12T20:35:01+03:00

Футбольный клуб сообщил, что спортсмен находится на реабилитации в Тарасовке

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Футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста Самуэля Жиго. Информация опубликована на официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Футбольный клуб "Спартак" сообщает, что информация об аресте Жиго не соответствует действительности», - указано в сообщении. На данный момент спортсмен, переживший операцию на колене, находится на реабилитации в подмосковной базе Тарасовка.

Напомним, что ранее появилась информация, что футболиста задержали в Шереметьево. На таможенном контроле у него обнаружили пару часов Rolex. Сообщалось, что в отношении Жиго возбуждено административное дело из-за перевозки недекларированных товаров.

Самуэль Жиго — французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака». Во время матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» он получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.