2018-12-12T20:35:01+03:00
Спорт

«Спартак» не подтвердил данные о задержании Жиго

Футбольный клуб сообщил, что спортсмен находится на реабилитации в Тарасовке
Алена Басавина
Поделиться:
Спартак опроверг арест своего футболистаСпартак опроверг арест своего футболистаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста Самуэля Жиго. Информация опубликована на официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Футбольный клуб "Спартак" сообщает, что информация об аресте Жиго не соответствует действительности», - указано в сообщении. На данный момент спортсмен, переживший операцию на колене, находится на реабилитации в подмосковной базе Тарасовка.

Напомним, что ранее появилась информация, что футболиста задержали в Шереметьево. На таможенном контроле у него обнаружили пару часов Rolex. Сообщалось, что в отношении Жиго возбуждено административное дело из-за перевозки недекларированных товаров.

Самуэль Жиго — французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака». Во время матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» он получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США призвали ООН ввести санкции против Ирана
В «Домодедово» появятся алкорамки
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35
Командир украинского катера «Бердянск» отказался от дачи показаний
Командир украинского катера «Бердянск» отказался от дачи показаний
На Украине под запрет попали еще 26 российских книг
Туктамышеву госпитализировали из-за воспаления легких
ЕС может продлить экономические санкции против России
Путин вручил госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность
В Баку прошла встреча представителей НАТО и Генштаба РФ
Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге
Хейли: нужно вести серьёзный разговор с Саудовской Аравией по делу Хашкаджи
Путин встретился с Председателем Конституционного суда
Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование по деятельности Трампа
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за оскорбление государственных символов в сети
В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе
Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе
Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки
Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма