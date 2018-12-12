Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики в целях просвещения
В Госдуму внесли пакет законопроектов о демонстрации нацистской символики в произведениях искусства и фильмах о Великой Отечественной войне. Соответствующие документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.
Депутаты указали на противоречия в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Если формально исполнять законы, то тогда под запрет должны попасть все фильмы о Великой Отечественной войне, поскольку там показана нацистская символика.
«Я думаю, что нужно свести эти законы к единым нормам, провести четкие границы и устранить противоречия», - сказала автор законопроекта Елена Ямпольская.
Законопроекты позволят демонстрировать нацистскую символику в произведениях науки, литературы, искусства в учебных и просветительских целях. Обязательным условием останется осуждение нацизма и формирование негативной установки к этой идеологии.
Если поправки одобрит президент, что изменения вступят в силу уже 1 мая 2019 года.