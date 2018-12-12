Гендиректор WADA назвал аудит шагом к восстановлению доверия к РУСАДА

12 Дек. 23:34 2018-12-12T23:34:24+03:00

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Аудит, который был проведен в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), стал важным шагом на пути восстановления доверия к российской антидопинговой системе. Об этом заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

"Было проделано много работы, чтобы агентство повысило уровень экспертизы и независимости. Восстановление РУСАДА очень важно для чистого спорта. Аудиторская команда определит, что нужно исправить, и изменения приведут к антидопинговой программе лучшего качества", - сказал он.

Как отмечает пресс-служба WADA, аудиторы агентства работали в РУСАДА 11 и 12 декабря. Их отчет будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу, передает ТАСС.

В середине января 2019 года комитет проведет заседание, на котором будет представлено заключение об итогах работы аудиторов WADA исполкому организации и ее учредителям.