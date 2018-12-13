2018-12-13T09:35:00+03:00
Экономика

Малоимущим должникам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов

Инициатива принадлежит Минэкономразвития
Ася РОМАНЧУК
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Россиянам хотят оставить прожиточный минимум при уплате долгаРоссиянам хотят оставить прожиточный минимум при уплате долгаФото: Александр ГЛУЗ
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При взыскании долгов с малоимущих граждан, а таких должников в нашей стране насчитывает более 2 миллионов человек, им будут оставлять прожиточный минимум. С инициативой выступает Минэкономразвития, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Сейчас законодательство позволяет удерживать до половины от дохода, что для данной категории людей означает остаться без средств к существованию. Поправки будут внесены в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве). Размер минимальной суммы, установленной правительством, составляет 10,4 тыс. рублей.

В пресс-службе ФССП пока не комментируют инициативу. Но в прошлом году таких должников было более 2 млн человек.

Эксперты уже предсказывают, что данная поправка скажется ан кредитной политике, банкам придется ужесточать требования к надежности заемщиков, а эффективность взыскания долгов серьезно упадет. В России порядка 40% трудоспособного населения имеет заработную плату менее 20 тыс. рублей. Сократится так же кредитование пенсионеров, а сегодня данная категория людей является активными пользователями банковских продуктов.

Представители банковской сферы предлагают дописать в законопроект, что новые правила взыскания не должны распространяться на выданные ранее кредиты, сообщает газета «Известия».

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