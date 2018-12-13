Россиян призвали не пользоваться услугами контор, которые маскируются под официальные ведомства

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-13T10:19:17+03:00

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам не обращаться за помощью в коммерческие структуры, которые упоминают в своей рекламе различные ведомства. Это запрещено, наименование структуры может использовать только сама структура, говорится на официальном сайте ведомства.

Особенно обеспокоили специалистов рекламные кампании, указывающие название их ведомства.

-Кроме Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей, остальные интернет-ресурсы не имеют право использовать наименование «Роспотребнадзор» применительно к рекламе своей деятельности, — говорится в сообщении.

Разговорные версии вроде «Потребнадзор», «Моспотребнадзор», «Роспотреб» тоже запрещены. Под тоже правило попадает «Россия» и «Российская Федерация» - этих слов в названии коммерческой организации быть не может.

Сейчас в интернете масса сайтов, которые маскируются под официальную структуру. Если человек не разбирается, то он может довериться недобросовестным бизнесменам и потерять деньги. Ведомство приводит пример: на ресурсах www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф/, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф человека уверяют в подлинности сайта Роспобтребнадзора.

- Это не так. Никаких жалоб там официально не принимают, если и есть «горячая линия», то она не имеет отношение к ведомству. Откровенный обман, направленный на введение в заблуждение граждан, — цитирует Пятый канал слова сотрудников Роспотребнадзора.

Чтобы защитить себя от таких специалистов, стоит обращать внимание на то, что не указано юридическое лицо и отсутствует геральдическая символика РФ.

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