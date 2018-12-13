Ученые: сон более 8 часов в сутки вреден для здоровья

13 Дек. 12:24 2018-12-13T12:24:33+03:00

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Международная группа ученых установила взаимосвязь между продолжительностью сна и состоянием здоровья. По данным специалистов из пекинской больницы Фувай и канадского университета Макмастера отмечают, что негативно на состояние организма влияет не только недосып, но и избыток сна.

По данным ученых, у людей, которые спят более восьми часов в сутки увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании, которое началось в 2003 году, приняли участие более ста тысяч добровольцев возрасте от 35 до 70 лет. За первые восемь лет ученые выявили свыше 4,3 тысяч случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний и еще столько же летальных исходов у людей, которые уделяли сну больше положенного времени.

При анализе данных специалисты приняли во внимание такие факторы, как пол, возраст, наследственные заболевания, пристрастия к табаку или алкоголю, наличие диабета и проблемы с кровяным давлением. В результате оказалось, что люди, которые спят по 6-8 часов в сутки менее остальных подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, не смотря на прочие факторы, пишет сайт телеканала «Звезда».