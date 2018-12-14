2018-12-14T07:35:32+03:00
Москва

Погода в Москве на 14 декабря 2018 года: в столице подморозит до -6 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 14 декабря 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 14 декабря, температура в Москве продолжит понижатьсяВ пятницу, 14 декабря, температура в Москве продолжит понижатьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 14 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в пятницу температура в столице продолжит понижаться. Так, воздух остынет до -4…-6 градусов.

Причем небо вновь затянут облака. И в течение практически всего дня в городе будет идти небольшой снег. При этом метеорологи предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 15 декабря, столбики термометров в мегаполисе покажут от -5 до -7 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток небольшой снег будет возможен лишь местами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: началась она морозно и солнечно, однако вскоре превратилась в серую и слякотную «еврозиму». Что касается снежного покрова, то к 10 декабря сугробы в столице выросли до 17 сантиметров, что почти вдвое превышало климатическую норму. Но в начале этой недели в городе резко потеплело, и снег начал таять.

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