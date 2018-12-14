Путин и Лавров возглавили рейтинг любимых политиков россиян

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-14T12:30:33+03:00

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В списке также оказались Владимир Жириновский и Сергей Шойгу

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Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров возглавили рейтинг самых любимых политиков россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Граждане ответили на вопрос "Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?". 29% респондентов выбрали Владимира Путина, 7% - Сергея Лаврова, 4% - лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Далее в списке следуют министра обороны Сергея Шойгу (3%) и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина (2%).

17% россиян считают, что среди политиков нет тех, кого бы хотелось выбрать. 34% опрошенных вовсе затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" был проведен с 8 по 9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов. В нем приняли участие полторы тысячи человек.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обошел лидера США Дональда Трампа в рейтинге доверия общественности.