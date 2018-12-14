2018-12-14T20:13:35+03:00
В мире

Воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность

Басурин заявил о размещении Киевом РСЗО на мариупольском направлении
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments54
Эдуард БасуринЭдуард БасуринФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Донецкая народная республика привела свои войская в полную боеготовность. Решение было принято после того, как Украина стянула к линии соприкосновения под Мариуполем три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, у украинской военной артиллерии есть два боекомплекта боеприпасов. Их еще три дня назад доставили из Розовки, расположенной на границе Запорожской и Донецкой областей.

Басурин сообщил, что боеприпасы предназначены для РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".

По его информации, дивизионы развернуты у населенных пунктов Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка. Кроме того, были переброшены еще 10 танков на позиции украинских сил к северу от Мариуполя.

"Все воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", - цитирует Басурина "КП Донецк".

В ДНР сообщили, что на позициях уже проведены необходимые инженерные работы, установлены противотанковые заграждения, ключевые объекты усилены средствами ПВО.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза