СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-14T17:27:57+03:00

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Украина стянула к линии соприкосновения под Мариуполем три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Он также отметил, что украинская военная артиллерия оснащена двумя боекомплектами боеприпасов, которые три дня назад доставили из населенного пункта Розовка, расположенного на границе Запорожской и Донецкой областей.

Басурин сообщил, что боеприпасы предназначены для РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".

По его информации, дивизионы развернуты у населенных пунктов Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка. Кроме того, были переброшены еще 10 танков на позиции украинских сил к северу от Мариуполя.

"Все воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", - цитирует Басурина "КП Донецк".

Также на позициях были проведены необходимые инженерные работы, установлены противотанковые заграждения на танкоопасных направлениях, подразделения были обеспечены необходимым количеством ПТРК, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ. Ключевые объекты усилены средствами ПВО.