2018-12-14T17:27:57+03:00
В мире

Воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность

Басурин заявил о размещении Киевом РСЗО на мариупольском направлении
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Эдуард БасуринЭдуард БасуринФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Украина стянула к линии соприкосновения под Мариуполем три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Он также отметил, что украинская военная артиллерия оснащена двумя боекомплектами боеприпасов, которые три дня назад доставили из населенного пункта Розовка, расположенного на границе Запорожской и Донецкой областей.

Басурин сообщил, что боеприпасы предназначены для РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".

По его информации, дивизионы развернуты у населенных пунктов Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка. Кроме того, были переброшены еще 10 танков на позиции украинских сил к северу от Мариуполя.

"Все воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", - цитирует Басурина "КП Донецк".

Также на позициях были проведены необходимые инженерные работы, установлены противотанковые заграждения на танкоопасных направлениях, подразделения были обеспечены необходимым количеством ПТРК, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ. Ключевые объекты усилены средствами ПВО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России призвал ООН расформировать в Косово военные силы
Американская компания предложила $100 тыс за отказ от смартфона на год
Российские военнослужащие примут участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура
Леонардо Ди Каприо лишился «Оскара»
Госдума рассмотрит законопроект об автономной работе рунета
На Украине в жилом доме прогремел взрыв
Российские Ту-160 покинули Венесуэлу
На юго-востоке Англии обнаружили письмо девочки Санта-Клаусу спустя 120 лет
Эрдоган назвал виновных в убийстве журналиста Хашкаджи
В сети высмеяли новую прическу Меланьи Трамп
В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
Дом музыканта Пола Маккартни ограбили в Лондоне
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности
Россия и Сирия подписали соглашение о совместной добыче углеводородов
Власти Берлина выплатят €3,8 млн компенсации пострадавшим и семьям жертв теракта в 2016 году
Осужденный экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей