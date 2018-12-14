14 Дек. 17:27 2018-12-14T20:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецкая народная республика привела свои войская в полную боеготовность. Решение было принято после того, как Украина стянула к линии соприкосновения под Мариуполем три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, у украинской военной артиллерии есть два боекомплекта боеприпасов. Их еще три дня назад доставили из Розовки, расположенной на границе Запорожской и Донецкой областей.

Басурин сообщил, что боеприпасы предназначены для РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".

По его информации, дивизионы развернуты у населенных пунктов Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка. Кроме того, были переброшены еще 10 танков на позиции украинских сил к северу от Мариуполя.

"Все воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", - цитирует Басурина "КП Донецк".

В ДНР сообщили, что на позициях уже проведены необходимые инженерные работы, установлены противотанковые заграждения, ключевые объекты усилены средствами ПВО.