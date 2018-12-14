2018-12-14T18:28:03+03:00
Политика

МИД России призвал ООН расформировать в Косово военные силы

Ведомство указывает, что создание армии приведет к серьезным обострениям на Балканах
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments10
МИД осудил создание армии в КосовоМИД осудил создание армии в КосовоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел России призвало Миссию ООН в Косово принять попытки для демилитаризации и расформирования любых вооруженны формирований. Об этом сообщается в официальном комментарии ведомства.

МИД России считает, что создание Приштиной полноценной армии является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Данный шаг направлен на серьезное обострение обстановки на Балканах.

«Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово», - отвечает ведомство.

Известно, что на данный момент формирование косовоалбанских военных проходит при содействии США и ряда стран НАТО. Косовский «премьер» Рамуш Харадинай с подачи американцев угрожает возобновлением войны на Балканах.

«При этом западные столицы и есовский Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса, снижение напряженности», - указано в комментарии. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной оказалась провальной.

Напомним, что обстановка между Косово и Сербией обострилась в сентябре этого года, когда около сотни бойцов спецподразделения ROSU заняли ГЭС "Газиводе". Позже Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Такие санкции стали своеобразным ответом на то, что Косово не пустили в Интерпол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза