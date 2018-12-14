МИД России призвал ООН расформировать в Косово военные силы

14 Дек. 18:28 2018-12-14T18:28:03+03:00

Ведомство указывает, что создание армии приведет к серьезным обострениям на Балканах

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Министерство иностранных дел России призвало Миссию ООН в Косово принять попытки для демилитаризации и расформирования любых вооруженны формирований. Об этом сообщается в официальном комментарии ведомства.

МИД России считает, что создание Приштиной полноценной армии является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Данный шаг направлен на серьезное обострение обстановки на Балканах.

«Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово», - отвечает ведомство.

Известно, что на данный момент формирование косовоалбанских военных проходит при содействии США и ряда стран НАТО. Косовский «премьер» Рамуш Харадинай с подачи американцев угрожает возобновлением войны на Балканах.

«При этом западные столицы и есовский Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса, снижение напряженности», - указано в комментарии. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной оказалась провальной.

Напомним, что обстановка между Косово и Сербией обострилась в сентябре этого года, когда около сотни бойцов спецподразделения ROSU заняли ГЭС "Газиводе". Позже Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Такие санкции стали своеобразным ответом на то, что Косово не пустили в Интерпол.