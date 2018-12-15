Пентагон уже трое суток игнорирует предложение Шойгу обсудить ДРСМД

15 Дек. 08:24 2018-12-15T08:33:32+03:00

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В субботу, 15 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что руководитель ведомства Сергей Шойгу несколько дней назад передал два обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Однако ответа не последовало. По словам официального представителя российского министерства обороны Игоря Конашенкова, это говорит о нежелании Вашингтона вести аргументированный диалог с Москвой.

Как выяснилось, в первом своем послании Шойгу выразил глубокую обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии. А во второй ноте генерал армии предложил Мэттису обсудить разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», - приводит слова Конашенкова «Интерфакс».

Между тем, Шойгу в своих обращениях подтвердил готовность Москвы «вести открытый и предметный диалог с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о желании своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Между тем Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает Вашингтону встречные претензии.