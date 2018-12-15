«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина

15 Дек. 08:50 2018-12-15T08:53:00+03:00

При этом россиянин вышел на шестое место в НХЛ по количеству голов в большинстве

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» Александр Овечкин оформил свой 22-й хет-трик в карьере: он забросил три шайбы в ворота соперников. В результате встреча завершилась победой «столичных» в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.

Кроме того, после игры с «Каролиной» капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на шестое место в НХЛ по количеству голов в большинстве (237 шайб). Больше Овечкина в большинстве забили только Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).

Помимо этого, российский хоккеист продлил результативную серию до 13 матчей, повторив таким образом личный рекорд января-февраля 2007 года.