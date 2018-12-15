2018-12-15T08:53:00+03:00
Спорт

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина

При этом россиянин вышел на шестое место в НХЛ по количеству голов в большинстве
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр ОвечкинКапитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр ОвечкинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» Александр Овечкин оформил свой 22-й хет-трик в карьере: он забросил три шайбы в ворота соперников. В результате встреча завершилась победой «столичных» в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.

Кроме того, после игры с «Каролиной» капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на шестое место в НХЛ по количеству голов в большинстве (237 шайб). Больше Овечкина в большинстве забили только Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).

Помимо этого, российский хоккеист продлил результативную серию до 13 матчей, повторив таким образом личный рекорд января-февраля 2007 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦБ РФ ожидает сохранения антироссийских санкций до 2021 года
Обозреватель The Hill: США отказались от борьбы за Арктику
В Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрыва
Странное поведение Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС попало на видео
США повысят пошлины на китайские товары 2 марта
Пентагон уже трое суток игнорирует предложение Шойгу обсудить ДРСМД
Константинопольский митрополит поддержал РПЦ в украинском вопросе
В сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию
США потратили на дело о мнимом «вмешательстве» России $25 миллионов
Экс-посол США на Украине заявил о желании Вашингтона лишить Россию сильных армии и флота
Погода в Москве на 15 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов
Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Договору о РСМД
Прокуратура США хочет допросить Бутину по другому уголовному делу
Помпео обсудил с главой МИД Словении Иран, КНДР и санкции против России
Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы домой
Хакеры Anonymous обнародовали новые документы о Integrity Initiative
Меркель: Протесты «желтых жилетов» – это часть демократии