2018-12-15T08:53:00+03:00
Спорт

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина

При этом россиянин вышел на шестое место в НХЛ по количеству голов в большинстве
Дарья ИВАШКИНА
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр ОвечкинКапитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр ОвечкинФото: REUTERS
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» Александр Овечкин оформил свой 22-й хет-трик в карьере: он забросил три шайбы в ворота соперников. В результате встреча завершилась победой «столичных» в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.

Кроме того, после игры с «Каролиной» капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на шестое место в НХЛ по количеству голов в большинстве (237 шайб). Больше Овечкина в большинстве забили только Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).

Помимо этого, российский хоккеист продлил результативную серию до 13 матчей, повторив таким образом личный рекорд января-февраля 2007 года.

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