Российская делегация сможет принять участие в Давосском форуме

15 Дек. 12:37 2018-12-15T12:51:09+03:00

Оргкомитет Международного экономического форума в Давосе принял решение снять с российских бизнесменов ограничения на участие в мероприятии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Оргкомитет Международного экономического форума в Давосе принял решение снять с российских бизнесменов ограничения на участие в мероприятии. Таким образом, российская делегация все же примет участие в форуме, который пройдет с 22 по 25 января следующего года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в случае сохранения ограничений, наложенных на россиян, делегация нашей страны воздержится от участвовать в форуме. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительстве России, "уровень делегации Российской Федерации и ее состав будет определен позднее".

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума", - добавил он.