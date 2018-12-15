2018-12-15T18:16:06+03:00
В мире

Телеканал BBC заснял "телепортацию" мальчика в эфире выпуска новостей

Ролик за несколько дней стал вирусным и уже набрал более 1,7 млн просмотров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мальчик внезапно "телепортировался" во время выпуска новостейМальчик внезапно "телепортировался" во время выпуска новостейФото: скриншот с видео
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Необычное явление заметили зрители британского телеканала BBC во время прямого эфира выпуска новостей. Внимание людей привлек мальчик, который появился за спиной женщины, рассказывающей о своем отношении к отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Отрывок из передачи опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником TewkesburyLeak. На кадрах видно, что сначала на тротуаре за женщиной никого нет, однако вдруг из ниоткуда там появляется ребенок, которого ведут за руку.

Мальчик "телепортировался" во время выпуска новостей.

Необычный видеоролик уже набрал более 1,7 миллиона просмотров. Пользователи социальной сети продолжают гадать, откуда же на самом деле взялся мальчик, и каков секрет его внезапного появления. Так, некоторые вспомнили про пришельцев и даже сравнили происходящее с сюжетом сериала "Доктор Кто".

"Не будьте так глупы - телепортации не существует, а это всего лишь призрак", - прокомментировал видеоролик пользователь под ником tonymartin.

"В матрице произошел сбой". - предположил Zander.

Однако большинство пришло к выводу, что сотрудники телеканала просто неудачно обрезали видео.

"Еще больше доказательств того, что BBC редактирует выпуски, чтобы создавать искаженные новости", - написал Paul Clarke.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году на видео попала также телепортация шести НЛО в небе над Голливудом.

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