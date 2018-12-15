Сборная России по хоккею разгромила чехов в матче Кубка Первого канала

СЕГОДНЯ 19:46 2018-12-15T19:51:05+03:00

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Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии с разгромным счетом 7:2. Второй матч Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура сезона-2018/2019 состоялся в эту субботу, 15 декабря. Встреча прошла на московской "ЦСКА-Арене".

В составе российской сборной особо отметились Василий Токранов, который забил шайбу в ворота соперника на 5-ой минуте игра, Николай Прохоркин (8), Андрей Локтионов (24, 57), Кирилл Капризов (33) и Андрей Кузьменко (38, 43). У чехов же отличился только Доминик Кубалик, оформивший дубль на 6-ой и 54-ой минутах.