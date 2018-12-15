2018-12-15T20:21:57+03:00
Спорт

Сборная России по хоккею разгромила чехов в матче Кубка Первого канала

Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу наших спортсменов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка «Первого канала»Сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Кубка «Первого канала»Фото: REUTERS
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Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии с разгромным счетом 7:2. Второй матч Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура сезона-2018/2019 состоялся в эту субботу, 15 декабря. Встреча прошла на московской "ЦСКА-Арене".

В составе российской сборной особо отметились Василий Токранов, который забил шайбу в ворота соперника на 5-ой минуте игра, Николай Прохоркин (8), Андрей Локтионов (24, 57), Кирилл Капризов (33) и Андрей Кузьменко (38, 43). У чехов же отличился только Доминик Кубалик, оформивший дубль на 6-ой и 54-ой минутах.

Напомним, что в рамках Еврохоккейтура каждый из четырех постоянных участников - РФ, Чехия, Финляндия и Швеция - проводит по одному домашнему этапу. На данный момент первую строчку в турнирной таблице занимает российская сборная, следом идут финны, на третьем месте - чехи, а замыкают этот рейтинг шведы.

Сайт kp.ru писал о том, что уже в воскресенье, 16 декабря, наши спортсмены вновь выйдут на лед, чтобы попробовать свои силы в матче против Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

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