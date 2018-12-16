2018-12-16T12:27:50+03:00
Политика

Немецкие СМИ: России удалось опровергнуть слова Обамы о "региональной державе"

За последние годы влияние Москвы на международной арене только возросло
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эксперты опровергли слова Обамы о России-«региональной державе»Эксперты опровергли слова Обамы о России-«региональной державе»Фото: REUTERS
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Слова бывшего президента Соединенных Штатом Барака Обамы о том, что Россия является всего лишь "региональной державой", не нашли своего фактического подтверждения. К такому выводу пришли эксперты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, которые изучили результаты исследования вашингтонского аналитического центра Pew Research Center.

Согласно его данным, за последние годы влияние России на международной арене только увеличилось. Причем наиболее сильно это ощущают жители Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

Согласно данным опроса, который проводился с мая по август 2018 года в 25 странах мира, 42% респондентов согласились с тем, что Россия только увеличила свое влияние. При этом наиболее убеждены в этом жители Израиля и Греции. Не поддержали же такое утверждение всего 19% людей, а 28% опрошенных вообще не заметили никаких изменений за последнее десятилетие.

Сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп еще в начале прошлого года говорил о росте мирового влияния России.

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