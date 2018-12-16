Немецкие СМИ: России удалось опровергнуть слова Обамы о "региональной державе"

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-16T11:02:54+03:00

За последние годы влияние Москвы на международной арене только возросло

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Слова бывшего президента Соединенных Штатом Барака Обамы о том, что Россия является всего лишь "региональной державой", не нашли своего фактического подтверждения. К такому выводу пришли эксперты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, которые изучили результаты исследования вашингтонского аналитического центра Pew Research Center.

Согласно его данным, за последние годы влияние России на международной арене только увеличилось. Причем наиболее сильно это ощущают жители Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.