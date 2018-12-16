16 Дек. 17:38 2018-12-16T19:57:40+03:00

При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 16 декабря, появилась информация об очередном авиаударе возглавляемой США международной коалиции по Сирии.

Как стало известно, самолеты союзников атаковали деревню, находящуюся к юго-востоку от населенного пункта Хаджин, что в провинции Дейр-эз -Зор. По предварительным данным, жертвами бомбардировки стали 17 мирных жителей, причем большинство погибших - женщины и дети, пишет газета al-Watan.

«Семнадцать мирных жителей деревни Альбу-Хатер погибли в результате авиаудара коалиции во главе с США», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания, еще несколько человек получили ранения.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее коалиция во главе с США уже неоднократно бомбила город Хаджин. При этом союзники несколько раз применяли запрещенные международными резолюциями бомбы с белым фосфором.