СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-16T17:38:21+03:00

При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 16 декабря, появилась информация об очередном авиаударе возглавляемой США международной коалиции по Сирии.

Как стало известно, самолеты союзников атаковали деревню, находящуюся в окрестностях города Хаджин, что в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, жертвами бомбардировки стали 17 мирных жителей, причем большинство погибших - женщины и дети, пишет газета al-Watan.

Напомним, ранее коалиция во главе с США уже неоднократно бомбила город Хаджин. При этом союзники несколько раз применяли запрещенные международными резолюциями бомбы с белым фосфором.