Российские хоккеисты выиграли Кубок Первого канала

16 Дек. 20:39 2018-12-16T20:39:33+03:00

В финальном матче с финнами наши спортсмены забросили в ворота соперников пять безответных шайб

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В воскресенье, 16 декабря, хоккеисты сборной России победили команду Финляндии в матче третьего тура Кубка Первого канала - второго этапа Еврохоккейтура. Встреча, прошедшая на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Так, нападающий Кирилл Капризов открыл счет на 19-й минуте. При этом во втором периоде наши спортсмены отправили в ворота соперников еще три безответные шайбы, сделали это Василий Токранов, Никита Нестеров и Владислав Гавриков. А в третьем периоде точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Напомним, россияне одержали три победы на турнире. Как сообщал сайт kp.ru, перед тем как нанести поражение финнам они в серии буллитов обыграли шведов (3:2) и победили чехов со счетом 7:2.