2018-12-16T20:39:33+03:00
Спорт

Российские хоккеисты выиграли Кубок Первого канала

В финальном матче с финнами наши спортсмены забросили в ворота соперников пять безответных шайб
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Российские хоккеисты выиграли Кубок Первого каналаРоссийские хоккеисты выиграли Кубок Первого каналаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 декабря, хоккеисты сборной России победили команду Финляндии в матче третьего тура Кубка Первого канала - второго этапа Еврохоккейтура. Встреча, прошедшая на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Так, нападающий Кирилл Капризов открыл счет на 19-й минуте. При этом во втором периоде наши спортсмены отправили в ворота соперников еще три безответные шайбы, сделали это Василий Токранов, Никита Нестеров и Владислав Гавриков. А в третьем периоде точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Напомним, россияне одержали три победы на турнире. Как сообщал сайт kp.ru, перед тем как нанести поражение финнам они в серии буллитов обыграли шведов (3:2) и победили чехов со счетом 7:2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза