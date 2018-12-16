Женская сборная РФ по гандболу проиграла команде Франции в финале ЧЕ

СЕГОДНЯ 23:25 2018-12-16T23:25:28+03:00

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Сборная России проиграла в финальном матче чемпионата Европы по гандболу команде Франции, которая впервые стала победителем турнира. Встреча завершилась со счетом 24:21 в пользу француженок.

Примечательно, что российские гандболистки в самом начале чемпионата обыграли нынешних чемпионок со счетом 26:23. Во втором этапе наши спортсменки выиграли у Черногории (24:23), и уступили Словении (27:29).

В основном этапе, чтобы пройти в полуфинал, россиянки победили сербскую команду (29:25), датскую (32:21), но проиграли сборной Швеции (30:39). Тем не менее, наши девушки заняли первое место в своей группе и в полуфинале сразились с румынской командой, которую обыграли 28:22, передает Интерфакс.

Наша команда вышла в финал чемпионата Европы во второй раз. В 2006 году она уступила в решающем матче чемпионата норвежкам (24:27). России является четырехкратным чемпионом мира и победительницей Олимпиады-2016.