85 процентов россиян готовы вести раздельный сбор мусора, но контейнеров нет

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-17T12:33:22+03:00

Большинство жителей страны готовы вести раздельный сбор мусора, но для этого нет условий Фото: Иван ВИСЛОВ

При этом большая половина опрошенных оценивает экологическую обстановку в своем регионе как неблагополучную

Изменить размер текста: A A

Вести раздельный сбор мусора готовы 85 процентов россиян. Такую статистику приводят эксперты аналитического центра НАФИ. Большинство людей понимают, что экологическая ситуация в мире и, в частности, регионе их проживания, не очень хорошая, но изменить ее проблематично.

52 процента опрошенных назвали экологию неблагополучной, но при этом большинство – 77 процентов респондентов из этого числа – ничего не делают, чтобы улучшить качество жизни. Единственный выход, который доступен сегодня каждому, это раздельный сбор мусора. Сортировать отходы готовы 85 процентов респондентов, но даже при такой высокой степени готовности людей, реализовать идею пока сложно, так как на улицах нет соответствующих контейнеров.

Только 26% участников опроса НАФИ отметили, что в их домах ведется раздельный сбор мусора, есть баки, которые вывозятся на специальном автомобиле.

Большинство россиян жалуются на вредные выбросы автомобилей (60%) и предприятий (45%), на проблемы с утилизацией мусора и свалками (45%), а также на то, что слишком шумно (32%) и мало зеленых насаждений (25%).

Большинство тех, кто действительно что-то предпринимает для улучшения экологии, живут в Уральском федеральном округе (45%) и в городах-миллионниках (40%), пишет газета «Известия».

Например, в столице система раздельного сбора мусора начнет действовать не раньше 2021 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.