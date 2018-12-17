2018-12-17T14:34:45+03:00
Общество

В Австралии живописную скалу оградили от любителей селфи

Во время проведения фотосъемки здесь погиб один человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Австралии для любителей селфи закрыли живописную скалуВ Австралии для любителей селфи закрыли живописную скалуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Австралийские власти приняли решение закрыть от туристов живописную скалу, которая имеет в народе название «Свадебный торт». Такое название она получила за почти идеальную прямоугольную форму и белоснежный цвет. Решение оградить скалу было принято из-за большого количества желающих сделать памятное фото на краю.

Дело в том, что скала состоит из хрупких пород известняка и может обрушиться в любой момент. Тем более, что желающих сделать эффектное селфи слишком много, и почвы, пораженные эрозией, могут не выдержать. В общей сложности на австралийской скале было сделано более 25 тысяч фото.

Сообщается, на краю скалы уже произошел один несчастный случай. Известняк под ногой туриста обломился, и путешественник упал в пропасть. После этого в национальном парке, где расположена живописная скала, решено было возвести высокий и неприступный забор. Кроме того для нарушителей ввели санкции. Все, кто попробует перебраться через забор будут оштрафованы на 3300 австралийских долларов (порядка 150 тысяч рублей), пишет сайт «Свободная пресса».

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