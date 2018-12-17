2018-12-17T15:20:24+03:00
Дом. Семья

Названы самые популярные для новогоднего отдыха малые города России

На первом месте оказалась родина Деда Мороза — Великий Устюг
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Самым популярным городом у туристов на Новый год стал Великий Устюг. Фото: пресс-служба Деда МорозаСамым популярным городом у туристов на Новый год стал Великий Устюг. Фото: пресс-служба Деда Мороза
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В России составлен рейтинг малых городов, которые традиционно пользуются самой большой популярностью у туристов в новогодние праздники. Так, больше всего отдыхающих планируют отправиться на каникулы в Великий Устюг. Здесь расположена резиденция сказочного волшебника Деда Мороза. И родители везут своих детей со всей страны, чтобы показать им как живет известный волшебник.

На втором месте популярных городов расположился Олонец. Этого город расположен в Карелии и знаменит тем, что здесь находится резиденция карельского Морозца Паккайне, который особенно знаменит у местного населения.

На третьей строчке рейтинга малых городов расположился Суздаль. Этот город Золотого Кольца традиционно привлекает любителей русского зодчества.

На четвертом месте оказалась подмосковная Истра, а на пятом - Осташков - город в тверской области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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