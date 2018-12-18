2018-12-18T13:00:43+03:00
Общество

В Росконтроле рассказали о неправильных соленых огурцах

Если уж без консервированных овощей не обойтись, то лучше остановить свой выбор на малосольных огурчиках
Ася РОМАНЧУК
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Проверка Росконтроля выяснила, что производители соленых огурцов грешат нарушением технологииПроверка Росконтроля выяснила, что производители соленых огурцов грешат нарушением технологииФото: Анастасия БОНДАРЕВА
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Эксперты Росконтроля провели проверку самых популярных маринованных огурцов, который продаются в магазинах. Оказалось, что все производители грешат тем, что злоупотребляют солью и медью, что делает продукт не самым полезным для потребителя.

Проверялись маринады по сорока параметрам, в том числе безопасность, пищевая ценность, органолептические свойства, маркировка. Результаты оказались следующими: в 60 процентах случаев производитель нарушает правила маркировки, а по отдельным категориям до 80 процентов. По ГОСТу содержание соли в банке с огурцами не должно превышать 2,5-3,5 процентов, но это правило действует только на бумаге, каждый производитель грешит переизбытком данного продукта. Кроме того, в некоторых соленьях содержится неестественно высокое количество меди, сообщает Пятый канал.

Ранее Росконтроль проверил есть ли в пельменях мясо. Оказывается, что есть, но далеко не во всех, которые покупатель видит в магазине.

В свою очередь корреспонденты kp.ru узнали, как работает бизнес с проверками товаров и какова цена оценки "отлично".

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