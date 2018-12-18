2018-12-18T19:47:49+03:00
Общество

«Большую тройку» операторов оштрафовали за внутрисетевой роуминг

«Вымпелком», «МТС» и «Мегафон» заплатят в казну по 737 тысяч рублей
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments17
Сотовые операторы будут оштрафованы за роуминг внутри сетиСотовые операторы будут оштрафованы за роуминг внутри сетиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба России наложила штраф на компании «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон» за установление внутрисетевого роуминга. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Каждая компания должна заплатить 737 500 рублей. На оплату штрафов у сотовых операторов есть 60 дней.

Напомним, что ранее антимонопольное ведомство возбудило в отношении компаний дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. ФАС посчитал, что стоимость услуг связи во время путешествий по России была необоснованно завышена.

В результате в адрес операторов направили предупреждение с требованием устранить нарушение и прекратить взимать дополнительную плату вне «домашнего региона». Однако это не возымело эффект.

В результате ФАС России признала «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон» виновными в нарушении Закона о защите конкуренции. Несмотря на последующую отмену роуминга, суд назначил «большой тройке» штрафы на на общую сумму более 2 млн. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео пообщался с “предстоятелем” автокефальной церкви Украины
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по ДРСМД
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ во львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова