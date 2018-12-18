«Большую тройку» операторов оштрафовали за внутрисетевой роуминг

18 Дек. 19:47 2018-12-18T19:47:49+03:00

«Вымпелком», «МТС» и «Мегафон» заплатят в казну по 737 тысяч рублей

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Федеральная антимонопольная служба России наложила штраф на компании «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон» за установление внутрисетевого роуминга. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Каждая компания должна заплатить 737 500 рублей. На оплату штрафов у сотовых операторов есть 60 дней.

Напомним, что ранее антимонопольное ведомство возбудило в отношении компаний дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. ФАС посчитал, что стоимость услуг связи во время путешествий по России была необоснованно завышена.

В результате в адрес операторов направили предупреждение с требованием устранить нарушение и прекратить взимать дополнительную плату вне «домашнего региона». Однако это не возымело эффект.

В результате ФАС России признала «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон» виновными в нарушении Закона о защите конкуренции. Несмотря на последующую отмену роуминга, суд назначил «большой тройке» штрафы на на общую сумму более 2 млн. рублей.