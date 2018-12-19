2018-12-19T07:32:56+03:00
Общество

В США число погибших от огнестрельного оружия достигло 50-летнего максимума

Исследования показывают, что выросло количество убийств с применением огнестрельного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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В США люди стали чаще гибнуть от огнестрельного оружияВ США люди стали чаще гибнуть от огнестрельного оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США в прошлом году число граждан, погибших от огнестрельного оружия максимального значения за последние 50 лет. Такие данные Центра по контролю и профилактике заболеваний приводит New York Times.

В 2017 году от ран, нанесенных огнестрельным оружием, скончались 39 тысяч 773 человека, что на тысячу больше, чем в 2016 году. С учетом численности населения прошлогодний уровень смертности от огнестрела составил 12 смертей на каждые 100 000 человек. Издание отмечает, этот показатель растет уже третий год подряд, хотя до этого практически не менялся с 2000-го года.

Около 60 процентов смертей от огнестрельного оружия в прошлом году были самоубийствами, а около 37 процентов - убийствами. Исследования показывают, что за последние три года выросло число именно убийств с применением пистолетов и ружей.

Глава подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США по статистике смертности Боб Андерсон связывает рост убийств из огнетсрельного оружия с другой большой американской проблемой - распространением наркозависимости. В 2017 году от передозировки скончались около 70 тысяч человек.

Сайт kp.ru неоднократно рассказывал случаях применения оружия в общественных местах в США. Самое крупное такое последнее происшествие было в конце октября этого года в Питтсбурге. Там белый мужчина ворвался утром в местную синагогу «Древо жизни» и открыл огонь по прихожанам и подоспевшим на место происшествия полицейским. От его руки погибли 11 человек.

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