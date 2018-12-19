2018-12-19T07:33:55+03:00
Общество

Число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Согласно опросу, 66% наших соотечественников тоскуют по Советскому Союзу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетиеЧисло россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетиеФото: Олег ЗОЛОТО
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Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, значительно увеличилось и достигло 66%, что является максимальным показателем за последние десять лет. Такие данные удалось получить, благодаря опросу "Левада-центра".

Стоит отметить, что еще в прошлом году этот показатель находился на уровне 58%, а до этого на протяжении десятилетия не поднимался выше 61%. При этом абсолютный максимум был зафиксирован почти двадцать лет назад - в 2000 году, тогда тоску по СССР испытывали 75% наших соотечественников.

Сейчас большинство респондентов (60%) уверены, что распада Советского Союза можно было избежать. Такого мнения, опять-таки, придерживается рекордное число россиян за последние 13 лет. Больше всего по державе тоскуют люди в возрасте от 55 лет, однако такие настроения наблюдаются и среди молодежи.

Гражданам не хватает единой экономической системы - об этом заявили 52% опрошенных. Острее всего это ощущается в кризисные годы. Также они сожалеют о потере чувства принадлежности к великой державе (36%), росте взаимного недоверия и ожесточенности (31%), сообщает газета "Ведомости".

Сайт kp.ru писал о том, что среди граждан бывших социалистических республик больше всего о распаде СССР жалеют армяне и азербайджанцы, а вот узбеки и туркмены полностью довольны своей независимостью.

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