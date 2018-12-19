2018-12-19T22:20:48+03:00
Звезды

Бэнкси представил новое граффити

Уличный художник создал новое изображение на стене гаража [видео]
Алена Басавина
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Бэнкси создал новое граффити Фото: Instagram BanksyБэнкси создал новое граффити Фото: Instagram Banksy
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В Великобритании появилось новое творение известного уличного художника Бэнкси. Об этом британец написал на своей странице в Instagram.

Указано, что работа была создана в ночь на 19 декабря. Художник нанес ее на стены города в британском городе Порт-Толбот.

Граффити состоит из двух связанных между собой частей. На одной изображен мальчик с раскинутыми руками, который якобы ловит ртом снежинки. Однако вторая часть рисунка указывает, что на ребенка летит пепел из горящего мусорного контейнера.

Данная композиция отражает реальную жизнь города Порт-Толбот, в котором от сталелитейного завода компании Tata Steel часто летит черный пепел. Предприятие Бэнкси также показал с высоты в своем Instagram.

banksybanksy
Бэнкси представил новую работу
340174 отметок «Нравится»7264 комментариевInstagram

Напомним, что Бэнкси – псевдоним популярного английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра. В 2018 году в Москве прошла первая в России выставка его работ. За три месяца работы экспозиции ее посетили больше 300 тысяч человек.

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