Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона

СЕГОДНЯ 01:39 2018-12-20T01:44:37+03:00

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У президента России Владимира Путина нет мобильного телефона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, объяснив, почему.

Отвечая на вопрос, есть ли у Владимира Путина смартфон в интервью телеканалу «Россия-24», Дмитрий Песков сказал: «Насколько я знаю, нет. У него телефона нет».

«Вы не забывайте, что иметь смартфон – это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность», - уточнил представитель Кремля.

Он объяснил: беря в руки смартфон, вы «заведомо ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ».

«К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».