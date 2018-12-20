Появились первые кадры со съемок ремейка мультфильма "Алладин"

20 Дек. 13:43 2018-12-20T13:43:39+03:00

Картина Гая Ричи выйдет на экраны в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В Интернете появились новые промоматериалы к ленте "Аладдин", которая выйдет в прокат в 2019 году. В их число входит кадр со съемок картины, на котором запечатлены актеры Мена Массуд и Уилл Смит, которые исполняют роли Алладина и джинна соответственно.

Режиссером ремейка мультфильма от студии Уолта Диснея стал британец Гай Ричи. Он известен в первую очередь благодаря своим криминальным боевикам, таким как "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Из последних проектов Ричи можно отметить фильмы "Меч короля Артура" и "Агента А.Н.К.Л".

По предварительным данным, сюжет ремейка практически не отличается от мультфильма. Помимо Массуда, который был выбран на роль Аладдина из нескольких тысяч кандидатов, и Смита в фильме снимутся такие актеры, как Марван Кензари, Наоми Скотт и Билли Магнуссен.

Работа над "Аладдином" в настоящий момент еще продолжается.