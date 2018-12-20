США прекращает авиаудары в Сирии

20 Дек. 18:05 2018-12-20T18:05:40+03:00

Американские бомбардировщики больше не будут атаковать террористов с воздуха

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Приказ президента США о выводе войск из Сирии означает окончание авиационных ударов по террористам «Исламское государство»*. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Решение о прекращении военной кампании на территории арабской республики Белый дом объявил 19 декабря. При этом представитель администрации президента Сара Сандерс отметила, что США готовы вернуться в случае необходимости защиты своих интересов.

В МИД России сообщили, что такое решение США дает надежду на политическое урегулирование в Сирии. Мария Захарова отметила, что город Эт-Танфе теперь сможет вернуться к мирной жизни.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о полной победе над террористами группировки ИГ*

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России