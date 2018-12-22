2018-12-22T13:45:31+03:00
Общество

Умер физик-теоретик Сергей Псахье

О том, что умер физик-теоретик Сергей Псахье, сообщили в Томском научном центре Сибирского отделения РАН
Дарья ИВАШКИНА
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Физик-теоретик Сергей ПсахьеФизик-теоретик Сергей ПсахьеФото: ru.wikipedia.org
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В субботу появилась информация о том, что умер физик-теоретик Сергей Псахье. Как стало известно, российский ученый скончался 22 декабря в Томске. Ему было 66 лет.

Печальную новость журналистам сообщили в Томском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН). «Псахье скончался сегодня. Причина смерти пока не известна», - сказал собеседник агентства «Интерфакс».

СПРАВКА «КП»

Сергей Псахье - российский ученый-физик, профессор кафедры теории прочности и проектирования Томского государственного университета (ТГУ). С 2002 года Псахье занимал должность директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН, а в 2011-м его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Является автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе пяти монографий.

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