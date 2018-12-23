Кузнецова обратилась в СКР в связи с сообщениями о брянских чиновниках

СЕГОДНЯ 17:56 2018-12-23T17:56:26+03:00

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала скандал с брянскими чиновниками. По словам омбудсмена, она уже обратилась в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру с просьбой проверить информацию о том, что в Брянской области представители местной власти отправили на отдых в Турцию своих детей за счет средств благотворительного фонда.

«Мы запросили результаты проверки у прокуратуры, направили обращения в Следственный комитет и главе Брянской области. Мы тщательным образом проверим информацию», - приводит слова Кузнецовой РИА Новости. При этом омбудсмен подчеркнула, что подобное поведение чиновников, «безусловно, недопустимо».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в конце прошлой зимы 50 детей из города Клинцы отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. Причем, по данным местных СМИ, часть путевок досталась детям сотрудников горадминистрации и депутатов.