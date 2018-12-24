2018-12-24T08:19:46+03:00
Экономика

Убытки Украины от снижения тарифов на транзит газа составят $800 млн

Именно такой дефицит средств руководство предприятия ожидает в 2019 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Укртрансгаз" прогнозирует, что из-за снижения тарифов на транзит газа дефицит средств в 2019 году составит 22 млрд гривен или около 800 млн долларов.

Напомним, что именно это государственное предприятие является дочерней компанией "Нафтогаза" и занимается транспортировкой и хранением "голубого топлива" на территории страны. Ранее тарифы на услуги транспортировки "Укртрансгаза" были снижены вдвое. Таким образом власти решили повысить конкурентоспособность компании и сделать ее альтернативой строящемуся "Северному потоку-2".

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