Убытки Украины от снижения тарифов на транзит газа составят $800 млн
Именно такой дефицит средств руководство предприятия ожидает в 2019 году
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"Укртрансгаз" прогнозирует, что из-за снижения тарифов на транзит газа дефицит средств в 2019 году составит 22 млрд гривен или около 800 млн долларов.
Напомним, что именно это государственное предприятие является дочерней компанией "Нафтогаза" и занимается транспортировкой и хранением "голубого топлива" на территории страны. Ранее тарифы на услуги транспортировки "Укртрансгаза" были снижены вдвое. Таким образом власти решили повысить конкурентоспособность компании и сделать ее альтернативой строящемуся "Северному потоку-2".
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