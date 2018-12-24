Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. В этот понедельник, 24 декабря, главе республике исполнилось 57 лет.
В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме говорится о том, что Владимир Владимирович высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление партнерства между двумя нашими странами и выразил надежду на дальнейшее продолжение конструктивного диалога.
Российский президент также отметил, что глава Азербайджана пользуется заслуженным авторитетом среди своего народа и за рубежом, где его знают как опытного и дальновидного политика, "настоящего лидера своего страны".
Напоследок Путин пожелал коллеге благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Сайт kp.ru писал о том, что, поздравляя Ильхама Алиева в прошлом году, глава РФ назвал его настоящим другом России.