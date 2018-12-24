Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-24T10:15:42+03:00

В этот понедельник, 24 декабря, Ильхаму Алиеву исполнилось 57 лет

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Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. В этот понедельник, 24 декабря, главе республике исполнилось 57 лет.

В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме говорится о том, что Владимир Владимирович высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление партнерства между двумя нашими странами и выразил надежду на дальнейшее продолжение конструктивного диалога.

Российский президент также отметил, что глава Азербайджана пользуется заслуженным авторитетом среди своего народа и за рубежом, где его знают как опытного и дальновидного политика, "настоящего лидера своего страны".

Напоследок Путин пожелал коллеге благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Сайт kp.ru писал о том, что, поздравляя Ильхама Алиева в прошлом году, глава РФ назвал его настоящим другом России.