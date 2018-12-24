В Кремле нарядили главную ёлку страны

СЕГОДНЯ 20:39 2018-12-24T20:39:52+03:00

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В Кремле завершили украшение главной новогодней ёлки страны. Участие в торжественном событии приняли президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и юные спортсмены. Ребята развесили на нижних ветвях елочные игрушки в виде клюшек и шайб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами России Елены Крыловой, на украшение ёлки потребовался почти километр гирлянды. Также на ветви развесили деревянные игрушки, которые были созданы из прошлогодней ёлки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683747" frameborder="0"></iframe> В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны.

Кроме традиционных шаров и колокольчиков на 100-летнем дереве «поселились» лесные обитатели — зайцы и ежи.

Напомним, что 18 декабря дерево привезли в Кремль из Щелковского района Подмосковья. Уже 26 декабря в Кремле пройдет ежегодный детский праздник Общероссийской ёлки. В мероприятии примут участие больше пяти тысяч школьников со всей страны.

Ребята на празднике будут водить хоровод вокруг главного символа Нового года. Также увидеть его смогут посетители праздничного представления «Тайна планеты Земля» в Государственном Кремлевском дворце и экскурсанты.