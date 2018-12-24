2018-12-24T22:01:02+03:00
Экономика

Нефть Brent подешевела до $51

В последний раз такой показатель был зафиксирован 31 августа 2017 года
Алена Басавина
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Цены на нефть бьют рекордыЦены на нефть бьют рекордыФото: REUTERS
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале опустилась на 6,32%. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость составила $50,42 за баррель.

Известно, что в последний раз стоимость нефти этого сорта находилась на такой отметке 31 августа 2017 года.

Отметим, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI упала на 5,66%. Данные торгов свидетельствуют о цене в $43,01 за баррель.

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