2018-12-25T01:24:38+03:00
Экономика

Набиуллина - “КП”: Кризисы случаются

Глава Центробанка объяснила, почему мировые кризисы затрагивают экономику России
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ФОТО: Алексей Никольский/ТАССПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина. ФОТО: Алексей Никольский/ТАСС
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Экономики стран мира, в том числе и России, связаны друг с другом, поэтому в последнее время кризисы становятся глобальными. Об этом заявила председатель Банка РФ Эльвира Надиуллина в интервью “Комсомольской правде”.

"Кризисы случаются. Если посмотрим длинную историю мировой экономики, то спады время от времени происходят... Россия – страна открытая. Мы не можем быть изолированы от глобальных тенденций, поэтому важно подготовиться к любым неблагоприятным условиям", - сказала она.

Глава Центробанка отметила, что глобальный кризис 2008 года был одним из самых масштабных. После него регуляторы многих стран, и G20, проделали работу большую работу по увеличению устойчивости всех финансовых систем.

"Мы тоже активно ужесточали регулирование. Банкиры на это жалуются, причем не только у нас. Но это повысило устойчивость финансовой системы", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, в этом году рынки также не очень спокойные. США после многих лет мягкой денежно-кредитной политики, начали ее ужесточать, поднимать кредитную ставку, что угрожает компаниям, которые находили финансирование по низким ставкам, и их активы были переоценены.

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