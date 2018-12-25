2018-12-25T07:27:13+03:00
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В России планируют увеличить лимит скорости на федеральных дорогах

Изменения могут коснуться трасс Псковской области, Пермского края, а также участков М-4 "Дон" и М-11 "Москва-Петербург"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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До 110 километров в час можно будет разгоняться на некоторых участках трасс в Псковской области и Пермском краеДо 110 километров в час можно будет разгоняться на некоторых участках трасс в Псковской области и Пермском краеФото: Иван МАКЕЕВ
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Лимит скорости движения транспорта на отдельных участках федеральных дорог России планируется увеличить с 90 до 110 км/ч. Такую информацию раскрыли в пресс-службе Росавтодора.

Речь идет, прежде всего, об участках трасс в Псковской области - М-9 "Балтия", Р-23, Р-56, А-212, и в Пермском крае - Р-242 ("ПермьЕкатеринбург"). На последней дороге разрешенная скорость будет увеличена на 33–47 км/ч.

Также ожидается повышение лимита до 130 км/ч на некоторых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург". В Росавтодоре считают, что это позволит увеличить пропускную способность дорог и снизить уровень аварийности.

"После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось", — передает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу оператора.

Известно, что сначала инициативе о новом скоростном режиме нужно будет пройти согласование с территориальными органами ГИБДД, а уже потом изменения будут внесены в проект организации дорожного движения. Лишь после этого начнется процесс замены дорожных знаков.

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