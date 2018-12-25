Илья Авербух назвал Москву «фигурным раем»
Главным зимним развлечением россиян является катание на коньках и на санках. Сегодня столица показывает отличный пример для всех регионов: катки есть почти в каждом парке Москвы.
Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух отметил, что столица «преобразилась до неузнаваемости и наступил такой фигурный рай».
- Наверное, нет ни одного парка, где бы ни проходило ледовое шоу, где бы ни происходила какая-то ледовая активность. Москва может соперничать с крупнейшими городами мира, — отметил Илья Авербух.
Фигурист подчеркнул, что речь идет не только о возможностях для занятия спортом, но и рабочих местах.
Зимой 2018 года в Москве откроется 41 каток с искусственным и натуральным льдом. Двенадцать из них будут работать бесплатно, а в 15 можно будет записаться в школы фигурного катания, сообщает ФАН.