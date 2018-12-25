Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу весной 2019 года

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-25T16:53:27+03:00

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Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево начнет работу 4 апреля 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

«Третья взлетно-посадочная полоса будет введена в 2019 году, 4 апреля, в строй и начнет функционировать», - сказал ТАСС Василенко.

Отметим, что изначально открыть новую ВВП планировали к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако аэропорту не хватило средств на достройку объекта. Также причиной задержки стали проложенные газо- и нефтепроводами.

В 2019 году также Шереметьево планирует открыть терминал С1 с пропускной способностью в 20 млн пассажиров. Терминал С2 на 10 млн пассажиров будет веден в эксплуатацию в 2021 году.