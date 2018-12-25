2018-12-25T19:22:54+03:00
Общество

Экс-глава Росалкогольрегулирования заочно арестован судом

Игоря Чуяна обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Алена Басавина
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Игоря Чуяна заочно арестовалиИгоря Чуяна заочно арестовалиФото: Из архива KP.RU
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Басманный суд Москвы 25 декабря заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями на сумму больше 30 млрд рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», - приводит ТАСС слова судьи. Согласно постановлению, провести в СИЗО Чуяну предстоит два месяца с момента задержания.

Согласно информации правоохранительных органов, Игорь Чуянов уехал из России и объявлен в международный розыск. Его обвиняют по статье «Организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия».

По данным следствия, Чуян сделал банкротом принадлежавший ему банк «Объединенный финансовый капитал», чем нанес ущерб в 30 млрд рублей. Бывший председатель правления банка Николай Гордеев находится под домашним арестом.

По мнению следствия, пособники вывели из банка активы под видом выдачи кредитов. Сейчас финансовая организация лишена лицензии.

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