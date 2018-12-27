2018-12-27T07:21:56+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент отметил, что попавшие в беду люди рассчитывают именно на подразделения МЧС
Ася РОМАНЧУК
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Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздникомВладимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздникомФото: REUTERS
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27 декабря в России отмечается день спасателя. Праздник был учрежден указом Бориса Ельцина в 1995 году.

Президент России Владимир Путин поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Глава государства отметил, что подразделения МЧС готовы прийти на помощь в любое время суток и в любую погоду и именно на них рассчитывают россияне, попавшие в беду.

- Умение работать именно так - четко, слаженно и результативно - вы не раз доказали на деле, как в нашей стране, так и за рубежом, в ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций, - сказал Владимир Путин, обращение которого транслировалось в эфире телеканала "Россия-24".

Глава государства подчеркнул, как важно и в дальнейшем развивать всю ту работу, которая ведется сейчас. Накануне новогодних праздников обо актуально обеспечить контроль за соблюдением противопожарных правил и иных мер безопасности на сложных технических объектах и в местах массового пребывания людей.

В завершение своей речи президент пожелал спасателям здоровья, удачи и успехов в нелегкой службе, а также пообещал поддержку членам их семей, пишет РИА Новости.

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