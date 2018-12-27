Канада разгромила на молодежном ЧМ по хоккею Данию со счетом 14:0

СЕГОДНЯ 08:35 2018-12-27T08:35:10+03:00

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Успешно стартовали на молодежном чемпионате мира по хоккею канадцы. Хозяева турнира в первом поединке турнира играли с командой Дании и добились победы со счетом 14:0 над скандинавской командой.

Первый период матча завершился со счетом 3:0, а остальные 11 шайб датчане получили в свои ворота в двух следущих периодах. Сначала - пять, потом - еще шесть.

Четыре шайбы на счету Максима Комтуа (21,43,48,54), три - у Моргана Фроста (5,20,22), по две - Оуэна Типпета (9,34), Бретта Лисона (50,53). А по одной шайбе забросили Джек Студничка (28), Джарет Андресон-Долан (40) и Маккензи Энтвайстл (57).

Следующая игра у Канады - в ночь на пятницу по московскому времени против Швейцарии. Дания же в этот день сыграет против России. Именно матчей против скандинавов россияне откроют МЧМ-2019. С Канадой наши, напомним, сыграют в ночь на 1 января по московскому времени. Это будет последняя игра для обеих команд на групповом этапе чемпионата мира.