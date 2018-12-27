2018-12-27T14:11:55+03:00
Общество

В МВД предложили ввести бессрочный вид на жительство

Сейчас иностранцы получают документ сроком на пять лет и продлевают его
Ася РОМАНЧУК
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В МВД предлагают упросить систему получения вида на жительствоВ МВД предлагают упросить систему получения вида на жительствоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В МВД разработали проект документа, который изменит процедуру получения вида на жительства. Сейчас иностранные граждане получают документ сроком на пять лет и продлевают его, если поправки будут приняты, то разрешение станет бессрочным.

Сведения о документе опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов», - говорится в пояснительно записке к документу.

Поправки могут начать действовать уже в сентябре 2019 года.

Еще одна инициатива МВД коснется паспорта россиян. В ведомстве предлагают установить срок для обмена документа по достижению владельцем 20 и 45-летнег возраста или изменению имени, фамилии. Это нужно будет сделать в течении тридцати дней.

В 2021 году в России могут появиться первые электронные паспорта. Пока инфраструктура для этого не готова, но за два года ее обещают создать.

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