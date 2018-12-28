СЕГОДНЯ 04:31 2018-12-28T04:31:26+03:00

Документ должен вступить в силу с 1 июня 2019 года

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В четверг, 27 декабря, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России.

Этот документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, обязывает мобильных операторов устанавливать «одинаковые условия оказания услуг» каждому абоненту независимо от того, в каком регионе страны тот находится. Другими словами, на всей территории России должен будет действовать единый тариф на услуги сотовой связи.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года»,- отмечается в подписанном главой нашего государства документе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, внести поправки в закон «О связи», которые предусматривают отмену роуминга в России, в июне прошлого года предложили сразу несколько депутатов Госдумы.

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