Полиция Нью-Йорка впервые применит беспилотники во время празднования Нового года
В Нью-Йорке полиция впервые задействует беспилотные летательные аппараты для обеспечения безопасности в время празднования Нового года. Как сообщает газета New York Daily News, беспилотники будут кружить над площадью Таймс-сквер.
«Мы применим беспилотники полицейского управления Нью-Йорка для наблюдения. Раньше мы такого не делали», - отметил заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер.
В этот момент в городе разрешат вылеты только полицейских беспилотников. Жителей и гостей Нью-Йорка просят воздержаться от подобной техники.
«Если вы запустите в небо беспилотник, то есть большая вероятность, что в итоге вы будете задержаны», - сказал комиссар полиции Джеймс О'Нил.
Отметим, что власти города планируют также установить больше 1200 камер слежения, а также выставить ограждения и металлодетекторы. Посетителям Таймс-сквер запретят проносить с собой рюкзаки, большие пакеты и алкоголь.