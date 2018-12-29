2018-12-29T10:16:58+03:00
В мире

Полиция Нью-Йорка впервые применит беспилотники во время празднования Нового года

Летательные аппараты будут использовать для обеспечения безопасности на Таймс-сквер
Алена Басавина
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Полиция Нью-Йорка применит дроныПолиция Нью-Йорка применит дроныФото: REUTERS
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В Нью-Йорке полиция впервые задействует беспилотные летательные аппараты для обеспечения безопасности в время празднования Нового года. Как сообщает газета New York Daily News, беспилотники будут кружить над площадью Таймс-сквер.

«Мы применим беспилотники полицейского управления Нью-Йорка для наблюдения. Раньше мы такого не делали», - отметил заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер.

В этот момент в городе разрешат вылеты только полицейских беспилотников. Жителей и гостей Нью-Йорка просят воздержаться от подобной техники.

«Если вы запустите в небо беспилотник, то есть большая вероятность, что в итоге вы будете задержаны», - сказал комиссар полиции Джеймс О'Нил.

Отметим, что власти города планируют также установить больше 1200 камер слежения, а также выставить ограждения и металлодетекторы. Посетителям Таймс-сквер запретят проносить с собой рюкзаки, большие пакеты и алкоголь.

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