Голикова рассказала о замедлении снижения рождаемости в России

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-29T13:19:58+03:00

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Темпы снижения рождаемости в России за 10 месяцев 2018 года стали вдвое ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Меры по поддержке материнства повлияли или более благоприятная ситуация стала складываться, но, тем не менее, мы фиксируем это», - отметила Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».

Она также отметила, что в 2019 году в России стартует национальный проект «Демография». На его реализацию будет направлено 3,5 трлн рублей. Он будет состоять из пяти частей: поддержка семей, развитие дошкольного образования, проект «Старшее поколение», а также проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни.