На корпоративе в центре Москвы официант украл у клиента часы за 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-29T15:54:21+03:00

Вора задержали на съемной квартире в Подмосковье через несколько часов после кражи. Фото: EAST NEWS

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На днях в одном из ресторанов Китай-города шумно отдыхала крупная фирма. Выпивали, дарили друг другу подарки, танцевали. Все как полагается. Хорошо посидели. Разъехались.

- В дороге руководитель снимавшей ресторан компании вспомнил, что забыл на столе часы, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Брендовый аксессуар в коробочке ему в тот же вечер приподнесли в качестве новогоднего подарка подчиненные. Мужчина вернулся в ресторан, но там заявили: часов никто не находил!

Директор фирмы недолго думая вызвал полицию. Сотрудники попросили персонал ресторана показать записи с камер видеонаблюдения. В там - все, как было. Пока после праздника со столов убирали посуду, один из официантов прихватил и коробку с директорскими часами.

- В ресторане объяснили, что из-за большого количества банкетов временно набрали несколько новых официантов, - продолжает источник. - Один из них и фигурирует в записи.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали на съемной квартире в Подмосковье. Украденные часы, которые стоят 60 тысяч рублей, нашли.

Официант - 24-летний приезжий из одного из российских регионов. Как говорят, теперь плотно сотрудничает со следствием. По статье «Кража с причинением значительного ущерба» ему грозит до 5 лет тюрьмы.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе московской полиции.