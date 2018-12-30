Больше 590 жителей Конго заразились вирусом Эболы

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-30T09:36:26+03:00

В результате заболевания скончались 360 человек

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Количество заболевших смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Известно, что в результате заражения скончались около 360 человек. Вылечить удалось 203 заболевших.

«С начала эпидемии в общей сложности зафиксировано 593 случаев (545 подтвержденных и 48 возможных). В общей сложности скончались 360 человека, еще 203 вылечены», - передает РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, что геморрагическая лихорадка Эбола – это острая вирусная болезнь. Является редким, но крайне опарным заболеванием. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке. Поражает человека, приматов, а также парнокопытных.