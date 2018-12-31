Улица Тверская в Москве станет пешеходной на три дня

СЕГОДНЯ 08:32 2018-12-31T08:32:24+03:00

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль «Путешествие в Рождество»

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Движение по улице Тверской в Москве ограничат на три дня для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом рассказал глава столицы Сергей Собянин.

Новогодние мероприятия начнутся 31 декабря в 14:00. На площадке можно будет узнать об истории и традициях празднования Нового года с 1950-х годов до наших дней.

«На Тверской кипит работа, остались буквально считаные часы до того времени, когда здесь развернется огромная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», - рассказал Сергей Собянин. Всех москвичей и гостей города он пригласил прогуляться по площадке.

Отметим, что Тверская улица будет закрыта для автомобилистов до 2 января. Все дни там будут проходить спектакли, концерты, спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы. Главной темой праздника станет «Новый год моего детства».