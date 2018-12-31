2018-12-31T08:32:24+03:00
Общество

Улица Тверская в Москве станет пешеходной на три дня

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль «Путешествие в Рождество»
Алена Басавина
Поделиться:
Тверскую закроют на три дня Фото: мэрия МосквыТверскую закроют на три дня Фото: мэрия Москвы
Изменить размер текста:

Движение по улице Тверской в Москве ограничат на три дня для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом рассказал глава столицы Сергей Собянин.

Новогодние мероприятия начнутся 31 декабря в 14:00. На площадке можно будет узнать об истории и традициях празднования Нового года с 1950-х годов до наших дней.

«На Тверской кипит работа, остались буквально считаные часы до того времени, когда здесь развернется огромная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», - рассказал Сергей Собянин. Всех москвичей и гостей города он пригласил прогуляться по площадке.

Отметим, что Тверская улица будет закрыта для автомобилистов до 2 января. Все дни там будут проходить спектакли, концерты, спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы. Главной темой праздника станет «Новый год моего детства».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24